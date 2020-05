Regional 16/05/2020 11:18 Só Notícias/Cleber Romero Envolvidos em crimes trocam tiros com policiais em Novo Mundo Foto: Divulgação O delegado da Polícia Civil de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), Waner dos Santos Neves, confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que dois homens e uma mulher foram presos, ontem, no município de Novo Mundo após trocarem tiros com os policiais. A ação também teve participação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam). “Os três estavam foragidos do estado de Rondônia. São suspeitos de crimes grandes como roubo de caminhonetes, latrocínios e estavam aqui (em Guarantã do Norte). Ontem, foi realizada uma operação com participação do Bope e Rotam”, explicou Neves. O delegado detalhou ainda que um dos presos já estava com mandado expedido pela justiça. “Também foi apreendida uma pistola e fuzil. Eles trocaram tiros com os policiais e outros três conseguiram escapar”.

