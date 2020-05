Regional 16/05/2020 17:52 Sinop: Suspeito é preso pela PM com 2,5 kg de maconha de organização criminosa Foto: Divulgação Em Sinop, policiais militares prenderam na manhã deste sábado (16.05) um jovem de 18 anos com mais de 2,5 kg de droga, no bairro Boa Esperança. O entorpecente pertencia a uma organização criminosa, na qual, o suspeito teria se encarregado de buscar para comercializar a substância. A polícia recebeu informações de que o suspeito que reside na Rua das Avencas iria pegar por volta das 7 horas, uma grande quantidade de entorpecentes de uma organização criminosa. As equipes da PM iniciaram campana nas proximidades da residência do suspeito e passaram a monitorá-lo. Durante o monitoramento, a polícia constatou que o jovem havia saído de casa em uma motocicleta. Quando ele retornou, os policiais o abordaram, o suspeito tentou fugir e se desfazer de uma bolsa na Avenida das Palmeras, mas acabou preso. Com ele, os policiais apreenderam tabletes de maconha, nove porções da mesma substância e uma porção grande do entorpecente, totalizando mais de 2,5 kg de droga. O suspeito relatou que pagou R$ 5 mil pelo entorpecente, a um homem na Rua Cabo Santana. Segundo ele , o homem que lhe entregou a droga cumpria ordens de um integrante de uma facção criminosa. A motocicleta, balança de precisão também foram apreendidas na ação da PM.O suspeito foi preso e conduzido por tráfico de drogas à delegacia.

