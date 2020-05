Regional 16/05/2020 20:07 Redação I Nativa News Barco vira e dois jovens desaparecem no Rio São João, em Nova Monte Verder Foto: Reprodução Dois jovens desapareceram no Rio São João em Nova Monte Verde na tarde deste sábado (16). Informações preliminares são de que a dupla pescava no Rio São João quando houve o incidente. Corpo de Bombeiros de Alta Floresta deve se deslocar no início da manhã deste domingo para iniciar as buscas.Dois jovens foram vítimas de um afogamento no município de Nova Monte Verde na tarde deste sábado (16). Informações preliminares são de que a dupla pescava no Rio São João quando houve o incidente. Corpo de Bombeiros de Alta Floresta deve se deslocar no início da manhã deste domingo para iniciar as buscas.

O barco que as vítimas estavam, na localidade conhecida como Ivo, em determinado momento virou. Os jovens são conhecidos no município, um mutirão foi formado por populares que iniciaram as buscas ainda no início da noite, aguardando o reforço do Corpo de Bombeiros.

Veja também sobre Nova Monte Verde Mato Grosso Voltar + Regional