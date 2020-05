Regional 17/05/2020 08:03 Homem compra dinheiro falso no Facebook, pede comida por delivery e é preso pela polícia Foto: Divulgação A Polícia Militar do município de Vera prendeu um homem no início da tarde deste sábado (16), após comprar marmitex utilizando notas falsas. Ele havia solicitado o serviço de delivery. O fato ocorreu no bairro Princesa Isabel. Chegando a residência do suspeito, policiais o avistaram contando algumas cédulas. Na abordagem foi constatado a quantia de R$ 280 em notas falsas e R$ 32,05 em notas verdadeiras. Aos policiais, o homem afirmou que adquiriu as notas em um grupo de compra e venda no Facebook. Conforme o Boletim de Ocorrência (B.O), ainda foram apreendidos uma grande porção de substância análoga à maconha no bolso do suspeito. Ele e a esposa foram encaminhados à delegacia para devidas providências. O caso será investigado pela Polícia Judiciária Civil (PJC).

