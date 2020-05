Regional 17/05/2020 08:52 Só Notícias/Luan Cordeiro Secretaria de Educação de Sinop seguirá com às Aulas online Foto: Divulgação A secretária de Educação, Esporte e Cultura Veridiana Paganotti disse, ao Só Notícias, que com o adiamento do retorno das atividades presenciais para o dia 1º de junho, as aulas on-line na rede municipal de ensino para cerca de 17 mil alunos estão mantidas até a nova data. “Além das aulas virtuais, a entrega de materiais impressos nas escolas também continuarão acontecendo”, destacou. Inicialmente, as aulas presenciais estavam previstas para retornarem de forma gradativa na próxima segunda-feira, no entanto, ontem a prefeitura optou pela prorrogação. “Tomamos essa decisão como medida de prevenção, dessa forma conseguimos fazer a instalação de todo nosso protocolo de segurança nos nossos 39 prédios de ensino”, destacou, emendando que a partir de hoje a equipe de diretores já começa a se reunir para trabalhar em um novo cronograma de retorno. Ainda de acordo com a secretária, a pasta já finalizou a cartilha com orientações sobre o retorno das atividades. “Já enviamos para as escolas, explicamos os protocolos de segurança em cada ambiente. O documento é composto por diversos itens, estamos aguardando a parte impressa para entregar aos alunos também, que receberão um folder de como se prepara antes de ir para a escola, com procedimentos de higiene”, ressaltou. Além disso, o primeiro dia de aula será utilizado exclusivamente para tratar de assuntos relacionados ao Coronavírus com os alunos. “É ali no processo presencial da aula que os professores, de fato, vão trabalhar com os alunos. No primeiro dia vamos falar sobre prevenção, medidas de segurança, novos protocolos da escola, tudo isso para as crianças estarem preparadas e serem agentes educador em casa”, completou. Conforme Só Notícias já informou, no calendário anterior, a prefeitura previu reiniciar as aulas gradativamente. Na segunda-feira (18), deveriam voltar o pré fase I e II, turmas de 1º Ano do fundamental e no dia 20 para quem estuda do 2º e 3º anos. No dia 25, crianças da creche III e IV e no fundamental os que estão no 4º ano. No dia 27, voltariam as turmas do 5º e 6º anos. Em 1º de junho era previsto retorno das turmas de creche I e II e dia 8 as do atendimento educacional especializado e alunos especiais. Além disso, apesar do adiamento, nas escolas particulares, que atendem cerca de 7 mil alunos em Sinop, o cronograma foi mantido, de acordo com o plano de contingência que cada escola apresentou para a secretaria de Educação.

Veja também sobre Sinop Mato Grosso Aulas Online Volta retorno escolas Alunos Rede de ensino Municipal prorrogação Pandemia ensino Voltar + Regional