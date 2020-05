Regional 18/05/2020 06:58 Nortão Online com Noticia Exata Três pessoas morrem em violento acidente em Nova Canaã do Norte Foto: Reprodução Um gravíssimo acidente em Nova Canaã do Norte causou a morte de três pessoas, na noite deste domingo. De acordo com as informações, o acidente foi na saída de Nova Canaã. Uma testemunha contou que próximo a um bueiro, onde o gado passa por baixo, o veículo, um Ford Fiesta, rampou e bateu de frente com uma caminhonete Hilux. Três ocupantes do Fiesta, com placas de Colíder, morreram antes da chegada da equipe de socorro. Faleceram a enfermeira Elis Valéria de Oliveira e o irmão dela, professor Glauber Pyramon Oliveira, terceira vítima foi identificada como Gentil Rodrigues. Um adolescente, filho de Elis foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital. Elis trabalhava como enfermeira no Hospital Regional de Colíder, ele já chegou a atuar também no Hospital Regional de Alta Floresta. Glauber lecionava na escola CEJA. A POLITEC de Alta Floresta foi acionada, realizando a perícia, os corpos foram encaminhados para a POLITEC de Alta Floresta.

Veja também sobre Acidente Nova Canaã do Norte Mato Grosso Colider Alta Floresta Hospital Politec Policia Vitimas Morte Feridos Colorado Voltar + Regional