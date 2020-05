Regional 18/05/2020 09:40 Assessoria Nova Monte Verde aposta na desburocratização para impulsionar economia Foto: Reprodução A Prefeitura de Nova Monte Verde vem buscando meios de atrair investidores e novas empresas para o município, com o objetivo de fomentar e aquecer o comercio local através da criação de empregos e a competitividade do mercado. Com este objetivo e a parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, a administração municipal está implantando o Sistema conhecido como “Rede Simples” A Redesimples é um sistema integrado que permite simplificar, principalmente, o ato de abrir e fechar um negócio, integrando com os diversos órgãos correlatos a esse processo para poder, em menor tempo conseguir ter um CNPJ ou uma baixa, quando é o caso de encerramento dessas atividades. Hoje, 14.05, foi realizada a segunda reunião da implantação, agora com os processos avançados, a Prefeitura realizou a 2ª etapa da implantação e assinou o Convênio com a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT.

