Agência Municipal de Trânsito de Paranaíta é inaugurada

A construção do prédio contou com recursos financeiros da Usina Hidrelétrica São Manoel

No dia 18 de maio (segunda-feira) ocorreu a entrega das novas estruturas da Agência Municipal de Trânsito de Paranaíta e o ato inaugural contou com a presença do prefeito municipal Tony Rufatto, o tenente coronel Arruda, da Policia Militar do estado do Mato Grosso, vereadores e secretários municipais. O evento foi fechado ao público em atendimento as normas de saúde quanto a aglomeração de pessoas, de forma a prevenir possível contaminação do coronavírus (Covid-19).

O Chefe da Agência, o Subtenente RR Joirço da Silva, informou que buscará apoio junto ao Governo do Estado para possibilitar o atendimento dos serviços do Detran-MT como regularização, certificação e registro da documentação de veículos automotores (carros e motocicletas) e logo que seja firmada parceria, a Agência irá também atender aos processos para a emissão de Carteira de Habilitação (CNH).

A Empresa de Energia São Manoel (EESM) contribuiu com o investimento na ordem de 430 mil Reais para construção do prédio, recurso vinculado ao Programa de Reforço à Infraestrutura e aos Equipamentos Sociais da Usina Hidrelétrica. Segundo Cleide Rocha, coordenadora de meio ambiente da EESM, “a UHE São Manoel já investiu 12 milhões de Reais no município de Paranaíta na área de infraestrutura como pavimentação asfáltica, construção da sede do 4º Pelotão da Policia Militar, compra de ônibus para uso na educação e em obras de apoio a saúde como o Hospital Municipal Alípio Cândido da Silva inaugurado no mês de abril e recentemente foi entregue materiais para a construção do depósito de insumos, em atendimento ao Plano de Ação e Controle da Malária. O prefeito Tony Ruffato fez agradecimento especial a Empresa de Energia São Manoel pela grande parceria e repasse do recurso para a construção da Agência Municipal de Trânsito, que vem ao encontro das necessidades do município.

O prédio inaugurado conta com sala de atendimento climatizada, sala de processos e arquivos. No pátio externo há um espaço destinado aos procedimentos de vistoria e estacionamento para veículos com situação documental irregular e/ou apreendidos. E, ainda conta com uma área que futuramente receberá um espaço para educação de trânsito.

A Empresa de Energia São Manoel foi a concessionária outorgada pela União para implantar e operar a Usina Hidrelétrica São Manoel, situada no rio Teles Pires, entre os municípios de Paranaíta – MT e Jacareacanga – PA e tem capacidade instalada de 700 Megawatts (MW) de geração de energia, suficiente para abastecer 2,5 milhões de pessoas.