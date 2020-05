Regional 20/05/2020 15:48 Greyce Lima | Secom - MT Guarantã do Norte: Suspeito é preso após mostrar pênis para mulhere Em Guarantã do Norte, a Polícia Militar prendeu um homem por crime de importunação sexual, nesta quarta-feira (20.05), no bairro Cidade Nova. O suspeito foi detido após mostrar seus órgãos sexuais a uma mulher. Os policiais foram acionados via 190 para atender a ocorrência de importunação sexual por volta da 01h. A vítima e testemunhas foram localizadas em uma residência, a mulher contou que estava conversando com alguns amigos, quando o homem se aproximou e ficou por perto conversando com eles também. A mulher conta que ao ficar a sós com o suspeito, ele passou a assediá-la com um comportamento estranho, chegando a segurar seu órgão genital para fora, o mostrando para vítima. Em diligência, os policiais localizaram o suspeito que tentou fugir após a mulher gritar por ajuda. O homem foi preso ainda nas proximidades da residência onde ocorreu o fato.

Voltar + Regional