Regional 20/05/2020 15:57 Thielli Bairros | Sedec-MT Mato Grosso terá voos diretos da Azul para São Paulo A Azul Linhas Aéreas divulgou nesta quarta-feira (20.05) dois voos para Mato Grosso a partir de junho. Os trechos já começam a ser comercializados e ligarão Cuiabá a Congonhas (São Paulo), a partir de 15 de junho, e Rondonópolis a Viracopos (Campinas), a partir de 22 de junho. Em maio, a empresa já retomou voo para Sinop. “A retomada dos voos sinaliza que a economia começa a voltar ao ritmo de forma lenta e gradual. Mato Grosso é um Estado importante para negócios e esta ligação com São Paulo é fundamental para empresários e investidores”, afirma César Miranda, secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. O secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, acredita que os voos para Mato Grosso vêm no momento em que o Governo do Estado, entidades e trade turístico repensam a retomada do setor. “Estamos nos reunindo em videoconferências constantemente para debater as formas de retomar o turismo com segurança e auxiliar empresas e profissionais na gestão de seus negócios pós-pandemia”, conta. Mato Grosso é o 4º maior hub da Azul. "Existe um tráfego de pessoas que precisam do transporte aéreo para se locomover, principalmente médicos, agentes públicos e outras categorias também. A logística é muito necessária neste momento, principalmente porque algumas cidades ainda estão desconectadas pelo modal rodoviário. Adotando os protocolos sanitários e garantindo a segurança de nossos clientes estamos ampliando a quantidade de voos e cidades de nossa malha conforme necessidade", pontua André Mercadante, gerente geral de planejamento de malha da Azul em nota à imprensa. Para Ronaldo Veras, assessor especial da Presidência da Azul, a retomada das rotas demonstra apoio ao Estado em vista da reciprocidade que tem nos negócios realizados em Mato Grosso.

Veja também sobre Mato Grosso São Paulo Azul Linhas Aéreas voos Turismo Voltar + Regional