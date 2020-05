Regional 21/05/2020 11:24 COTRIGUAÇU: Suspeito por tentativa de feminicídio de ex-mulher tem prisão cumprida pela Polícia Civil Foto: Divulgação Um homem suspeito da tentativa de feminicídio contra a ex-esposa teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta quarta-feira (20.05), em Cuiabá. O homem de 49 anos se apresentou em uma delegacia da Capital, acompanhado de advogado, e depois foi encaminhado à Gerência Estadual de Polinter e Capturas para formalização do cumprimento do mandado de prisão. O crime ocorreu no início deste mês, em Cotriguaçu (950 km ao noroeste de Cuiabá). A Polícia Civil, após empenho da equipe de investigadores do município, que conseguiu reunir elementos probatórios sobre o crime, representou pelo pedido de prisão do suspeito, deferido pelo Poder Judiciário. No dia 10 de maio, a Polícia Militar em Cotriguaçu foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência no bairro Planalto 1. Uma testemunha prestou socorro à vítima e informou aos policiais que entrou em luta corporal com o suspeito na tentativa de proteger a mulher. Conforme a investigação, o suspeito arrombou a porta da residência. Temendo por sua vida, a mulher buscou socorro pelo telefone. Depois de entrar na casa, o homem pegou a vítima pelo pescoço, fez ameaça e deu um golpe de canivete no pescoço dela. Na tentativa de se desvencilhar do agressor, a mulher teve lesões na mão e um dos braços. Ela foi socorrida por um vizinho, que acionou o serviço médico de urgência (Samu), que a conduziu a uma unidade hospitalar. Policiais realizaram diligências, mas o suspeito, que trabalhava em um comércio da cidade, não foi localizado. Após instaurar inquérito para apurar o crime ocorrido, o delegado de Polícia, Romildo Nogueira Fonseca Junior, representou pela prisão, cujo mandado foi deferido pela justiça local. Na investigação, a Polícia Civil apurou que o suspeito já tinha tentando invadir a casa da vítima em outras ocasiões.

