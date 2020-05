Regional 22/05/2020 06:12 Rosangela Melo Prefeitura de Colider realiza ação de desinfecção de locais públicos da cidade Foto: Divulgação - Assessoria Para reduzir a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus, a Secretaria de Infraestrutura Obras e Urbanismo juntamente com a Secretaria de Saúde adotam o serviço de desinfecção dos espaços públicos com maior circulação de pessoas na cidade. A ação, que visa cuidados mais intensos à população, teve início hoje (21) e já passou pela Caixa Econômica Federal e Praça Central. Outros pontos como Feira Livre, academias ao ar livre, escolas, postos de saúde, prefeitura e hospitais fazem parte do cronograma. Segundo o secretário de Infraestrutura Obras e Urbanismo, Hiran Sales, a solução de hipoclorito de sódio não agride o meio ambiente nem as pessoas e combate o coronavírus. “Queremos trazer mais segurança para os colidenses”, afirma Hiran.

Veja também sobre Colider Mato Grosso desinfecção cidade contaminação novo coronavírus hipoclorito Voltar + Regional