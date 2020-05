Regional 24/05/2020 11:04 Prefeitura de Nova Monte Verde realizará concurso público de provas, 35 vagas disponíveis A Prefeitura de Nova Monte Verde, no estado de Mato Grosso, estará realizando concurso público de provas, estão sendo ofertadas 35 vagas para profissionais em diversos níveis de escolaridade. O concurso Prefeitura de Nova Monte Verde está sob responsabilidade da empresa W2 Auditores e Consultores e abrange vencimentos entre R$ 1.250,10 e R$ 13.669,35. Além do mais, os candidatos classificados estarão submetidos a jornadas entre 30 e 40 horas semanais. Concurso Prefeitura de Nova Monte Verde: cargos em disputa* Nível fundamental: Motorista, Motorista de Ambulância e Motorista de Transporte Escolar;

Nível médio: Fiscal de Obras e Postura, Auxiliar de Consultório Odontológico e Fiscal de Vigilância Sanitária;

Nível médio técnico: Técnico em Enfermagem;

Nível superior: Analista de Compras e Licitação, Analista Fiscal de Tributos Municipais, Enfermeiro, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Odontólogo, Procurador Municipal, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de História, Professor de Matemática e Professor de Pedagogia. *Os requisitos para o cargo de Professor Educação Física mudaram, conforme retificação divulgada no site da organizadora. Os interessados no cargo devem ter curso de graduação/bacharelado em Educação Física, com registro no Conselho Regional de Educação Física – CREF. nscrições no concurso Prefeitura de Nova Monte Verde As inscrições foram prorrogadas, de acordo com retificação ao edital de abertura. Agora, elas podem ser feitas até o dia 18 de junho de 2020. Basta acessar o requerimento específico no site da organizadora e seguir as instruções indicadas. Além disso, será necessário efetuar o pagamento de uma taxa. Os valores foram calculados conforme o nível de escolaridade exigido para cada cargo: Nível Taxa de inscrição em R$ Fundamental 45,00 Médio e técnico 70,00 Superior 100,00 E a isenção de pagamento? Poderá ser solicitada pelos candidatos que: Recebam até um salário mínimo e meio ou estejam desempregados;

Sejam doadores regulares de sangue. Mais informações podem ser diretamente acessadas no edital de abertura. Etapas classificatórias O concurso Prefeitura de Nova Monte Verde - MT será composto pelas seguintes fases: Provas objetivas para todos os candidatos;

Provas práticas para os inscritos nos cargos de Motorista, Motorista de Ambulância e Motorista de Transporte Escolar. Elas provavelmente devem ser aplicadas no mesmo dia das provas objetivas, mas em período vespertino. Somente serão classificados nessa etapa aqueles que alcançarem pelo menos 50% de aproveitamento;

Provas de títulos aos inscritos nos cargos de nível superior (valor máximo de 3,0 pontos). Provas objetivas A primeira etapa do concurso será provavelmente aplicada no dia 26 de julho de 2020, conforme retificação no cronograma, com duração máxima de três horas. Confira a estrutura geral das provas objetivas: Disciplina Número de questões Peso Valor Língua Portuguesa 10 2,0 20,0 Matemática 05 2,0 10,0 Conhecimentos Gerais 10 1,0 10,0 Específica 15 4,0 60,0 Total: 40 - 100,0 Somente serão classificados aqueles que alcançarem pelo menos 50% de aproveitamento no total de pontos. Prova de títulos para inscritos de nível superior Reunidas em envelope lacrado, as cópias autenticadas dos diplomas devem ser entregues no mesmo dia e local das provas objetivas. Também devem constar, no mesmo envelope, o requerimento de pontuação dos títulos (vide modelo nos anexos do edital) e as cópias autenticadas dos documentos pessoais (CPF e RG). Confira os critérios que devem ser adotados pelos avaliadores no momento de atribuir nota aos candidatos (valor máximo de 3,0 pontos): Título na área Valor máximo Pós-Graduação 2,0 Mestrado 2,5 Doutorado 3,0 Validade e mais informações O concurso terá dois anos de validade, contando a partir de sua homologação. É possível que a Prefeitura de Nova Monte Verde - MT prorrogue uma única vez por igual período, mas tudo dependerá dos critérios adotados. Para mais informações, acesse o edital de abertura e retificações no site da organizadora!

