Regional 24/05/2020 11:31 Gazeta Digital Empresário de Sinop é preso pela PF após ser flagrado com armas em avião Empresário Éder Pinheiro, dono da Verde Transportes, foi preso pela Polícia Federal na tarde de sexta-feira (22), no Aeroporto de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá), em posse de 5 armas de fogo, sendo elas 4 espingardas e uma pistola. Apesar de todas estarem em seu nome, o empresário não tinha autorização para transportá-las. Então, conforme a PF, ele acabou sendo autuado pela prática prevista no art. 14 da Lei 10.826/2003. Encaminhado à delegacia, prestou depoimento ao delegado da PF e foi checado que, de fato, as armas de uso permitido estão na posse de Pinheiro, mas que ele estava sem autorização ou guia de trânsito. Por isso, foi arbitrada uma fiança no valor de R$ 5 mil, que após ser paga, colocou Éder em liberdade. Ele ainda foi advertido sobre as obrigações previstas na Lei. Essa não é a primeira vez que o empresário é preso, já que em 2018 foi alvo da Operação Rota Final, que apurou fraudes na concessão de linhas de transporte intermunicipal de Mato Grosso. Ministério Público Estadual (MPE), na época, apontou que ele era um dos líderes do esquema. O processo do MPE ainda está em curso.

