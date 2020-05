Regional 24/05/2020 12:25 G1 MT Por causa de tempo frio, Chapada dos Guimarães suspende barreiras sanitárias Foto: Reprodução Devido às condições do tempo, a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães (67 km de Cuiabá-MT) decidiu suspender as barreiras sanitárias na entrada da cidade neste sábado (23). O procedimento foi implantado como forma de prevenção à Covid-19. Neste final de semana, a temperatura caiu bastante no município e os termômetros chegaram a marcar 12º C. A chuva fina e o vento também fizeram com que a sensação térmica ficasse ainda mais baixa. Chapada é muito visitada por turistas. Por isso, e por causa do avanço do coronavírus no estado, o comitê de enfrentamento da doença no município implantou barreia sanitária aos finais de semana durante a pandemia. Poucas pessoas circularam pela cidade, quase todos moradores. O comércio está liberado pra abrir com medidas de proteção, a praça principal da cidade foi cercada, justamente pra impedir a circulação e aglomeração de pessoas.

