Regional 24/05/2020 17:21 Em Peixoto de Azevedo, PM prende casal com armas, farda camuflada e mais de R$ 7 mil Em Peixoto de Azevedo (691 km de Cuiabá), uma equipe do Grupo de Apoio (Gap) do 22° Batalhão da Polícia Militar prendeu um casal e, em sua casa, apreendeu uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380, grande quantidade de munição, R$ 7 mil em cédulas de real, além de farda policial do estilo camuflado, colete a prova de bala improvisado, lanternas, maçaricos e outros apetrechos. Na casa localizada no bairro Santa Isabel, havia ainda, balança de precisão, garrafa com azougue (mercúrio usado no processo de garimpagem de ouro), joias (corrente com pingente e pulseira que seriam de ouro maciço), entre outros objetos. Conforme narrativa da equipe do GAp que elaborou o Boletim de Ocorrência, as informações que embasaram a ação policial indicavam a presença de armas na casa onde morava um homem que seria suspeito de envolvimento com roubos em áreas de garimpo. Entre as roupas militares apreendidas, gandolas (parte superior da farda) e a calça. Também havia mochila, chapéu e uma camiseta manga longa com capuz, todas as peças do estilo camuflado. O casal foi levado para a Delegacia da Polícia Judiciária. Mulher e marido podem responder por porte ilegal de arma de fogo e passar por investigação por meio de inquérito policial.

