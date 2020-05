Regional 25/05/2020 07:31 Redação I Nativa News Homem é detido por tráfico de droga em Apíacás Foto: Divulgação - PM Um homem foi detido pela Polícia Militar de Alta Floresta por tráfico de drogas, A apreensão ocorreu no município de Apiacás. Junto com o suspeito foi encontrado porções análogas à maconha, dois cartuchos de espingarda, um calibre 16 e outro calibre 28, além de alguma materias para fabricação de drogas, como por exemplo, dichavadores (usado para triturar o entorpecente), rolo de papel filme. A equipe da Força Tática do 9º Comando Regional, da Polícia Militar de Alta Floresta foi informada, por meio de denúncias anônimas, que um homem estaria portando arma de fogo. Em rondas na avenida Governador Dante de Oliveira, realizou interceptação de um veículo Monza, preto, no veículo vários fragmentos de substância análoga a maconha, característico de veículo utilizado para o tráfico de drogas. Ao fazer busca pessoal o suspeito relatou que possuía mais maconha na residência onde está morando. A polícia se deslocou até a casa do suspeito onde foram encontradas as porções, cartuchos de espingarda, um calibre 16 e outro calibre 28. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia Municipal.

