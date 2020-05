Regional 25/05/2020 09:44 Bruno Bortozolo, TV Centro América Ladrão morre baleado ao apontar arma de brinquedo para a polícia em MT Foto: Divulgação Um assaltante morreu baleado no sábado (23) ao apontar uma arma de brinquedo para policiais em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. O suspeito apontou uma arma para a polícia enquanto tentava fugir de um assalto na madrugada de sábado. O suspeito e um comparsa foram surpreendidos pela policia enquanto estavam dentro de uma casa no bairro Jardim Aurora. Ao ver a policia, os homens correram para o fundo da casa e pularam o muro. Durante a perseguição, um deles se escondeu atrás de um carro e apontou uma arma de fogo em direção ao policial, que reagiu a ameaça e disparou. Após render o rapaz já ferido, a equipe notou que a arma do suspeito era de brinquedo. O homem, identificado como Moacir Antonio Moschen, de 56 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu e morreu.

Voltar + Regional