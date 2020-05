Regional 26/05/2020 06:22 Gazeta Digital Servidor dos Correios é preso pela PF em Sinop por extraviar encomendas A Polícia Federal deflagrou a Operação Extravio em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) para apurar o desvio de encomendas postais dos Correios, no Centro de Distribuição Domiciliar. Um funcionário dos correios estaria desviando os produtos encomendados. Conforme informações da Polícia Federal, uma mulher denunciou que tinha comprado um celular pela internet, no entanto, ele foi extraviado. Em seguida, ela descobriu que o mesmo aparelho estava à venda em uma loja de produtos digitais do município. Em diligências, os policiais descobriram que um servidor dos Correios estava desviando os produtos. Na residência dos suspeitos havia diversas encomendas, provavelmente furtadas. Ainda conforme a Polícia Federal, um comparsa do funcionário foi localizado. Ele seria o responsável por repassar os aparelhos furtados para comerciantes de eletrônicos. As investigações apontam que o indivíduo também vendia os celulares para pessoas físicas, para uso particular. Os suspeitos responderão pelos crimes de receptação qualificada e peculato-furto, com penas que variam de dois a doze anos de reclusão.

