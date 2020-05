Júlio César deixará a presidência do Sindicato Rural de Apiacás

O presidente do Sindicato Rural de Apiacás, Júlio César dos Santos, deixará o comando da entidade no dia 31 de maio para desenvolver um projeto político neste ano. O produtor rural e vice-presidente do sindicato, Vanderlei Garcia, assumirá a liderança do sindicato.

Júlio César, que está à frente da entidade sindical desde 2018.

Durante sua liderança no sindicato, mais de 300 trabalhadores rurais foram qualificados pelos cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT), sendo 43 realizados, além de receber o Acrimat em Ação e Cine Senar.

Resultado do trabalho de qualificação ao homem do campo, o sindicato vai receber uma unidade do Núcleo Avançado de Capacitação (NAC) do Senar-MT. A obra de construção deve começar nos próximos dias. Com a escritura do terreno em mãos, o presidente Júlio César comemora o legado que vai deixar para a população de Apiacás.

O sindicato também desenvolve, em parceria com Senar-MT, o Projeto de Equoterapia com crianças carentes, jovens e adultos com necessidades especiais do município e região. A equoterapia é uma atividade que utiliza o cavalo como principal ferramenta educacional.

Investimentos na estrutura física do sindicato também foram feitos com a construção de muros nas laterais da sede, reforma do tatersal, fachada nova, aquisição de 40 jogos de mesa e climatizadores.

A diretoria liderada por Júlio César realizou ainda a 13ª e 14ª Expoap, 4ª e 5ª Cavalgada dos Amigos, foi parceira no 4º Leilão Fazenda Dom Bosco, assim como os leilões da Fazenda Magda, Direito de Viver, 1º Leilão Genética Apiacás em parceria com Ricardo Nicolau Leilões, Velocross, Cavalgada Nossa Senhora Aparecida, Mutirão da Cidadania na Vila Mutum, em parceria com as Secretárias de Assistência Social e Agricultura, entre outros eventos.

Além de todas as atividades voltadas para o setor produtivo, Júlio César também prioriza o conhecimento participando de cursos, workshops, palestras e eventos voltados para o agronegócio (realizados por órgãos públicos e privados), como, por exemplo, o último que aconteceu no Centro de Treinamentos (CT) de Sorriso “Aprendizagem vivenciada na prática”.