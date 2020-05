Regional 29/05/2020 09:56 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM de Terra Nova do Norte é acionada e encontra arma de fogo e facões usados para intimidar vítima de violência doméstica A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939 Foto: Divulgação Policiais militares em Terra Nova do Norte (a 675 km de Cuiabá) prenderam na madrugada desta sexta-feira (29.05), um homem por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados pelo pai da vítima, dizendo que sua filha estava sendo agredida pelo marido. Os policiais foram até o local onde a mulher já aguardava a equipe. Ela apresentava hematomas no pescoço e nas pernas. A vítima contou que conseguiu fugir depois que o marido tentou estrangulá-la e ameaçada com um facão. Os policiais foram até a residência do casal, onde encontraram o denunciado que foi rendido e detido. Dentro da casa, os militares encontraram dois facões e uma espingarda calibre 12, com 10 cartuchos atrás de um móvel. A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde devido aos ferimentos.

Veja também sobre Terra Nova do Norte Mato Grosso violência doméstica intimidar vítima mulher hematomas ameaça Voltar + Regional