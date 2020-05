Regional 29/05/2020 16:26 Armas de fogo tiradas de circulação em Terra Nova do Norte e Aripuanã Policiais militares do 1º Pelotão de Terra Nova do Norte e da 11º Companhia de Aripuanã tiraram de circulação duas armas de fogo nesta sexta-feira (29.05). Três pessoas foram conduzidas à delegacia. Na zona rural de Terra Nova do Norte, os policias prenderam pai é filho com um revólver calibre 32, com 10 munições. A abordagem aconteceu depois de uma série de irregularidades promovidas pelo motorista que dirigia o veículo Toyota Corolla prata. A dupla estava alcoolizada e desacataram os agentes durante o procedimento. Em Aripuanã, os militares realizavam ronda pelo bairro Mangueiral quando viram um homem sentado em um bar que ficou nervoso com a presença da viatura. Devido à atitude, ele foi abordado e seu veículo vistoriado e encontrado no porta-luvas, um revólver calibre 38, com quatro munições. O homem confirmou não ter registro nem porte da arma.

