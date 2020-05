Regional 30/05/2020 18:50 www.gazetadigital.com.br Prefeita de Sinop revê decisão e não vai liberar retorno às aulas Em live realizada na manhã deste sábado (30), a prefeita de Sinop (500 km ao Norte), Rosana Martinelli (PL), anunciou que o município decidiu rever o retorno das aulas, antes marcada para o dia 1° de junho. Segundo a prefeita, a equipe técnica do município já tem o protocolo de retorno das atividades, mas lembrou que há um avanço da pandemia em Mato Grosso, com os números de contágio crescendo diariamente. A prefeita disse que a rede municipal conta com 18 mil alunos e está tudo pronto para o retorno. Porém, no Hospital Regional de Sinop só há 7 vagas de UTI disponíveis para casos da covid-19. Segundo ela, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo prometeu mais 10 UTIs, antes do retorno a prefeita quer ter certeza de que cidade não terá um colapso. Segundo ela, neste período em que não há aulas, os profissionais de educação receberam treinamento de sanitização e uma especialista em contaminação foi contratada pela prefeitura para elaborar protocolos para evitar contaminação nas escolas. "Tá tudo organizado para à volta, mas diante deste compromisso que nós temos e avaliando a evolução dos casos em Sinop, nós não retornaremos", disse a prefeita. Rosana disse que vai aguardar ter mais leitos de UTIs funcionando não há previsão de retorno das escolas municípais. Ela disse que às aulas seguem sendo on-line e que a prefeitura continuará disponibilizando conteúdo impresso aos alunos de baixa renda, os materiais estão disponíveis na Secretaria Municipal de Educação, afirmou na transmissão ao vivo.

