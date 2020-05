Regional 31/05/2020 10:56 Só Notícias/Luan Cordeiro Homem tenta atropelar dois policiais militares durante abordagem e é preso em Sinop O suspeito, de 20 anos, foi preso, esta madrugada, após tentar atropelar dois policiais militares com uma Honda Fan vermelha durante abordagem em um local onde estava acontecendo uma festa, na avenida dos Mognos, bairro Recanto Suíço. A ação ocorreu após moradores da região e um guarda denunciarem que havia grande aglomeração de pessoas e som automotivo. Consta no boletim de ocorrência que as guarnições se deslocaram até a área e montaram um bloqueio na avenida. Quando os policiais passaram a fazer abordagens aos veículos, o suspeito tentou fugir e logo a frente tentou atropelar um militar, que a fim de se defender sacou a arma e efetuou um disparo, atingindo o braço do acusado. Além disso, para não ser atropelado, o policial precisou se jogar no chão. Mesmo atingido pelo tiro, o suspeito continuou fugindo e se deparou com outra barreira no cruzamento da avenida Bruno Martini, onde policiais realizavam medidas administrativas com alguns veículos. Com isso, o acusado tentou atropelar outro militar, que conseguiu desviar. Metros a frente, o homem colidiu com um VW Gol vermelho. Após o acidente, o suspeito ainda conseguiu levantar e continuou a fuga pela Bruno Martini, invadindo o canteiro central e contramão. No entanto, ainda na avenida, ele foi abordado por outra guarnição, recebeu voz de prisão, mas precisou ser encaminhado ao hospital regional em decorrência do ferimento causado pelo disparo. Assim que receber alta médica o suspeito será encaminhado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos necessários. O boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio, crime contra o patrimônio, direção perigosa de veículo em via pública e crime contra administração pública.

