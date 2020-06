Regional 01/06/2020 07:01 Caminhão com 38 metros cúbicos de madeira ilegal é apreendido em Sinop Foto: Divulgação Um caminhão carregando aproximadamente 38 m³ de madeira foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Sinop, a 503 km de Cuiabá, neste domingo (31). O caminhão estava carregado de madeira serrada que saiu do Pará com destino ao Paraná. O motorista era um homem de 44 anos. Os policiais solicitaram a documentação da carga, mas foi entregue somente a nota fiscal. O condutor não apresentou guia florestal, tornando assim o transporte da madeira ilegal. A carga foi medida pela equipe que constatou um volume de aproximadamente 38 metros cúbicos de madeira serrada. Foi feito o Termo Circunstanciado de Ocorrência e enviado para o Ministério Publico Estadual.

