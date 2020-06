Regional 01/06/2020 14:16 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM apreende bloqueador de sinal que seria usado para furtar caminhão em Sorriso Policiais militares de Sorriso (a 420 km de Cuiabá) apreenderam neste domingo (31.05) um bloqueador de sinal que foi usado em uma tentativa de furto, no bairro Industrial. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes foram acionados via 190 que informava o furto de um caminhão estacionado no pátio de um posto de combustível. Quando chegaram ao local, os militares foram abordados pela vítima, o motorista da carreta carregada de feijão. Ele contou que tinha deixado do veículo estacionado e quando voltava percebeu que a carreta não estava no mesmo lugar. De longe viu um homem dentro do veículo tentando dar partida, mas ao perceber sua presença, o criminoso saiu correndo e entrou em um veículo Saveiro. Dentro da carreta, a vítima disse ter encontrado o bloqueador de sinal.

