Regional 02/06/2020 06:05 Assessoria PJC Polícia Civil realiza fiscalização em posto de combustível alvo de denúncias em Sorriso Foto: Divulgação A Polícia Civil de Sorriso em parceria com o Procon e Núcleo Integrado de Fiscalização (NIF) realizou na manhã de ontem segunda-feira (01) uma ação de fiscalização em um posto de combustível do município. A operação de fiscalização foi deflagrada após o recebimento de várias denúncias contra o estabelecimento relacionada à aplicação de preços abusivos. As denúncias das irregularidades foram realizadas junto ao órgão fiscalizador. Além da verificação dos valores cobrados pelos produtos e serviços, a fiscalização também analisou a qualidade do combustível e a vazão das bombas do estabelecimento.

