Regional 02/06/2020 15:54 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil cumpre seis mandados em operação de combate ao tráfico de drogas em Juína Foto: Divulgação Seis mandados judiciais foram cumpridos pela Polícia Civil, na segunda-feira (01.06), na operação “Lince” deflagrada com objetivo de combater o tráfico de drogas em Juína (735 km a Noroeste de Cuiabá). Segundo o delegado responsável pelas investigações, Marco Bortolotto Remuzzi, a operação foi desencadeada com base em uma longa investigação da Polícia Civil de Juína para apurar o tráfico de drogas no município. Com base nas apurações, foram decretadas seis ordens judiciais contra os identificados, sendo quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e dois de prisão preventiva, que foram cumpridos na segunda-feira (01). Em um dos alvos de mandado de busca, os policiais realizaram a apreensão de um menor de 16 anos envolvidos com o tráfico de drogas no município. Na mesma casa, também estava uma adolescente de 13 anos, usuária de drogas. Um maior de idade que estava no local também foi detido e autuado em flagrante por corrupção de menores. Ele pagou fiança arbitrada em dois salários-mínimos e responderá pelo crime em liberdade. As prisões preventivas decretadas contra suspeitos que tiveram identificado o envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa foram cumpridas, uma delas no município de Castanheira e a outra em Comodoro. Durante os trabalhos foram apreendidas diversas porções de cocaína e elementos que compravam a atuação dos suspeitos com a atividade ilícita.

Veja também sobre Polícia Civil Juína Mato Grosso mandados tráfico operação Voltar + Regional