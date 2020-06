Regional 03/06/2020 08:53 Lucas do Rio Verde libera aulas em escolas particulares A Prefeitura de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte da Capital) liberou o retorno das escolas particulares, porém, apenas para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. As unidades devem cumprir regras de higienização e distanciamento entre os alunos. O decreto foi assinado na sexta-feira (29) e as escolas puderam reabrir na segunda-feira (1º). Entre as medidas impostas para evitar a transmissão do novo coronavírus estão a proibição de aulas de educação física e utilização de materiais coletivos, assim como o funcionamento de brinquedotecas. As escolas devem oferecer álcool em gel 70%, controlar o fluxo de pessoas, aferir a temperatura dos estudantes e realizar a desinfecção dos sapatos na entrada. As aulas e jornadas dos trabalhadores devem ser realizadas de forma escalonada, para evitar aglomerações. O decreto 4.811/2020 também permite o funcionamento de restaurantes na modalidade buffet com sef service, desde que cada cliente receba luvas descartáveis para se servir e use máscara. (Com informações da assessoria)

