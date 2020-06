Regional 04/06/2020 07:34 RDnews MT- Homem é torturado por membros de facção e obrigado a beber água sanitária Um homem foi torturado por 12 horas por membros de facção criminosa e obrigado a beber água sanitária. Além disso, os investigadores encontraram a vítima com pés e mãos amarrados. O caso ocorreu na madrugada de segunda (1º), em Primavera do Leste, (239 km de Cuiabá), porém, foi divulgado só na terça (2). Segundo o rapaz, além de ser espancado, foi obrigado a beber água sanitária. A polícia não divulgou o bairro onde ele foi encontrado porque as investigações continuam. As sessões de tortura começaram numa casa, depois que a vítima supostamente teria assediado uma mulher. As investigações apontam que ela teria chamado seis criminosos para que o torturassem. As agressões começaram na casa e depois seguiram num terreno baldio até que polícia chegasse. Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido. Ele era o mais violento, de acordo com a polícia. Diante do relato da vítima no registro do Boletim de Ocorrência, a Polícia Civil conseguiu identificar os suspeitos, que foram localizados e encaminhados para delegacia, onde ali, foram e autuados em flagrante. Segundo o BO, a Polícia Civil flagrou diversos homens saindo do endereço pulando muros para residência dos fundos, mas não tiveram êxito na contenção dos indivíduos. Em seguida, os policiais pediram à proprietária entrar na casa. Os policiais encontraram um buraco no meio do quintal, onde havia alguém se mexendo coberto por uma toalha de mesa. Logo em seguida foi constatado que a vítima foi jogada no buraco de barriga para baixo, e se encontrava com os pés e mão amarradas, com o rosto machucado e vários hematomas. O SAMU foi acionado e conduziu a vítima para a Unidade de Saúde.

