Regional 04/06/2020 09:23 Governador de Mato Grosso é diagnosticado com coronavírus O governador Mauro Mendes (DEM) foi diagnosticado com o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria Adjunta de Comunicação. Ele passa bem e está em isolamento domiciliar. O resultado do exame saiu na noite de quarta-feira (3). Foi realizada contraprova, que também deu positivo. "Ele passará a trabalhar de casa, via videoconferência, sem atendimentos presenciais", diz nota do governo. Na terça-feira (2), o governador realizou uma entrega de ambulâncias no Palácio Paiaguás, com a presença dos secretários de Saúde, Gilberto Figueiredo, e da Casa Civil, Mauro Carvalho, além de vários deputados estaduais e funcionários do alto escalão do governo. Não foi informado se servidores próximos a Mauro também testaram positivo para covid-19. Também está em isolamento domiciliar o secretário de Saúde após 4 servidores ligados a ele testarem positivo. No entanto, ele alega que seu exame deu negativo. Familiares de Mauro Carvalho também estão com covid-19, mas o secretário-chefe da Casa Civil afirmou que não teve contato com os contaminado. Em vídeo, Mauro afirmou que não apresentou sintomas e que irá trabalhar de casa. Enfatizou que a população deve continuar com as medidas de higienização e distanciamento. "Estou bem. Até agora nenhum sintoma, nenhum problema respiratório. Nós vamos tomar todas as medidas recomendadas pelos médicos, principalmente o isolamento. Quero pedir para a população de Mato para tomar as medidas. Precisamos tomar os cuidados. Se puder, fique em casa".

