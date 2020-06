Regional 05/06/2020 08:39 G1MT Três são presos em MT suspeitos de carregar ouro sem nota fiscal e arma sem registro em avião Três pessoas foram presas em Água Boa, a 730 km de Cuiabá, suspeitas de carregar carga de ouro sem nota fiscal e uma arma sem registro em um avião, nessa quarta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar, o piloto, o copiloto e o segurança saíram do Pará e aterrissaram no aeroporto de Água Boa para abastecer quando foram abordados. O G1 não conseguiu localizar a defesa dos responsáveis pelo transporte do avião. Na vistoria, os policiais encontraram 65 quilos de ouro dentro de uma mala lacrada. No entanto, os suspeitos tinham nota fiscal de apenas 45 quilos, caracterizando usurpação de bens da União. Questionados, os homens disseram aos policiais que o material era de uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. Um dos homens se identificou como segurança do piloto e copiloto. Ele apresentou um crachá de uma empresa de segurança e portava uma pistola calibre 380, sem porte e registro, com dois carregadores, 30 munições e vestia uma placa a prova de balas, segundo a polícia. Os três suspeitos foram encaminhados para a Polícia Federal de Barra do Garças. A arma do suposto segurança e o avião foram apreendidos pela polícia.

Voltar + Regional