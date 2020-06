Regional 05/06/2020 18:54 Assessoria de Imprensa 'Dia D' da Campanha de Multivacinação acontece neste sábado, 06, em Nova Monte Verde Foto: Reprodução/Internet O 'Dia D' da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado (06) em Nova Monte Verde, no PSF I. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, durante o sábado a Unidades de Saúde estará de portas abertas das 8h até às 17h. De acordo com a Secretária, Karina Galdino, o objetivo é atualizar o caderno de vacinação de crianças e adolescentes. Todas as vacinas de rotina, previstas pelo Ministério da Saúde, estão disponíveis, como BCG, hepatite, Rotavírus humano, febre amarela, tríplice viral e HPV. Pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes que serão vacinadas, devem procurar uma UBS com o caderno de vacinação em mãos.

