Regional 07/06/2020 18:11 G1MT Prefeito de Confresa decreta 'lockdown' após 3 mortes por Covid-19 Foto: Divulgação/Prefeitura de Confresa O prefeito de Confresa, a 1.160 km de Cuiabá, Ronio Milhomem, decretou lockdown na cidade devido à pandemia de coronavírus. O decreto foi assinado na sexta-feira (5) pelo prazo de 15 dias. O município de 30 mil habitantes no extremo nordeste do estado terá lockdown a partir de segunda-feira (8). De acordo com a prefeitura, já foram confirmados 135 casos de Covid-19 e 3 óbitos decorrentes da doença. No decreto, o prefeito argumenta que a saúde é um direito de todos e dever do estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O prefeito cita ainda no decreto as proposições do Ministério da Saúde, que apresenta o bloqueio total, ou lockdown, como medida eficaz para redução da curva e para dar tempo para a reorganização do sistema em situação de aceleração descontrolada de casos e mortes. Além disso, conforme o decreto, o bloqueio total implica na interrupção de qualquer atividade por curto período de tempo e um bloqueio total, em que entradas do perímetro são bloqueadas por profissionais de segurança e ninguém tem permissão para entrar ou sair do local isolado. O prefeito decretou a suspensão total de atividades não essenciais em Confresa, no Distrito de Veranópolis e ns agrovilas de Jacaré, Valente, Três Flechas, Buriti, Novo Planalto, Pé de Caju, Lumiar, Vila Goiás, Bridão Brasileiro, Santa Marta, Pé de Galinha e Postinho. Somente poderão sair às ruas pessoas que forem comprar comida, medicamentos, produtos médico-hospitalares, de limpeza e de higiene pessoal. Os moradores para também ir até uma unidade de saúde, tanto para consultas quanto para realização de exames, desde que seja caso de saúde inadiável. Também está liberado operações de saque e depósito de dinheiro e para aquelas pessoas que trabalham em atividades consideradas essenciais. Para aqueles que forem flagrados nas ruas, será exigido documento que comprove a necessidade de saída de casa. Estão autorizados a funcionar mercados e supermercados, açougues, agropecuárias, padarias e farmácias, das 6h às 18h durante a semana e das 6h às 13h nos sábados. Já funerárias, hospitais, laboratórios, clínicas, distribuidoras de água e gás, postos de combustíveis, borracharias, oficinas, imprensa, transportadoras, correios, segurança privada e assistência social podem funcionar normalmente, desde que obedeçam as regras de distanciamento e higienização.

