Regional 08/06/2020 10:16 Assessoria de Comunicação Prefeitura de Nova Monte Verde realizará leilão nesta quarta-feira Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Monte verde realizará nesta quarta-feira (10) nas dependências do barracão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, o leilão que venderá pela melhor oferta e no estado em que se encontram, veículos oficiais patrimonialmente classificados como bens inservíveis, além de 940 kg de alumínio. O leilão acontecerá a partir das 09 horas, nas dependências do barracão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos, situado na Rodovia MT 208, ao Lado do Detran. O edital nº 001/2020, que regulamenta o Processo Administrativo 2252/2020, está disponível no portal da prefeitura e pode ser acessado clicando aqui. Poderão participar do leilão pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas devidamente inscritas no CNPJ. Os bens em licitação constituem 16 itens descritos e relacionados no anexo 1 do edital, e encontram-se à disposição dos interessados para vistoria, em dias úteis, nas dependências do barracão da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. O agendamento para visitas será das 7h00min às 13h00min, no setor de frotas do Departamento de Administração e Controle pelo telefone (66) 3597-2800. O leilão será presencial e eletrônico. Já as pessoas que forem participar presencialmente deverão adotar as medidas de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus. Neste caso será obrigatório o uso de máscara e álcool 70%. Entre os itens leiloados estão Ônibus, Fiat Uno, Motocicleta, Renaut Master, Trator Agrícola, Fiat Strada e um Caminhão Ford F-12000. Além de outras sucatas.

