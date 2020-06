Prefeitura de Sorriso confirma primeira morte por coronavírus; Estado acumula 127

A Prefeitura de Sorriso (420 quilômetros de Cuiabá) confirmou a primeira morte em decorrência do coronavírus na cidade, ocorrida na madrugada desta terça-feira (09). Com isto, chega a 127 o número de pessoas que perderam a vida por conta da doença no Estado.



O paciente é um homem, de 57 anos, que não tinha nenhuma comorbidade. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sorriso desde o dia 10 de maio.

A morte foi registrada por volta das 02 horas da manhã desta terça-feira. O homem era morador da região central da cidade.



"Estávamos lutando para que não perdêssemos nenhuma vida. Infelizmente isso aconteceu", disse o secretário de Saúde da cidade, Luiz Fábio Marchioro. O seputalmento acontecerá seguindo as orientações do Ministério da Saúde, com o caixão lacrado e mínima presença de pessoas.



Dados de MT

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta segunda-feira (08.06), 4.243 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 126 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Com este novo óbito, o número subirá para 127.



Dentre os 20 municípios com maior número de casos de Covid-19, estão Cuiabá (1.285), Várzea Grande (375), Rondonópolis (312), Primavera do Leste (183), Tangará da Serra (176), Confresa (154), Sorriso (140), Lucas do Rio Verde (127), Sinop (104), Barra do Garças (93), Campo Verde (81), Pontes e Lacerda (76), Nova Mutum (70), Jaciara (49), Cáceres (47), Rosário Oeste (45), Alta Floresta (43), Sapezal (41), Guarantã do Norte (38) e Tapurah (36).