Regional 09/06/2020 13:55 Greyce Lima Secom-MT Batalhão Ambiental prende suspeito por poluição e desmatamento e apreende trator em Apiacás Policiais do Batalhão Ambiental prenderam um homem (45 anos) por poluição e desmatamento ambiental, na segunda-feira (08.06), em Apiacás. A ação policial da Polícia Militar é integrada e faz parte da ‘Operação Verde Brasil II’ do Ministério da Defesa. Os policiais da PM com o apoio da aeronave do Exército Brasileiro se deslocaram até o município de Apiacás para verificar um alerta de desmatamento emitido pelo sistema de satélite Planet. Na checagem, os militares avistaram um maquinário (trator de esteira D73E) em zona de garimpo e desmatamento, localizada em uma fazenda no KM 23 da rodovia MT 208. O proprietário do equipamento foi identificado, a polícia constatou que ele não tinha documentação legal emitida por algum órgão competente para desmatar a área. O suspeito notificado e preso por crime de desmatamento e poluição ambiental. O maquinário foi apreendido e entregue no pátio da Prefeitura de Apiacás.

