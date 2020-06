Regional 10/06/2020 07:02 www.midianews.com.br Cuiabá: Quatro freis testam positivo para Covid e ficam em isolamento Gilberto Leite Quatro freis da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Coxipó, em Cuiabá, testaram positivo para a Covid-19 (novo coronavírus) e estão em isolamento. A informação consta em um comunicado assinado pelo frei Hélio Aparecido, um dos que foram diagnosticados com a doença. Além dele, também contraíram o novo vírus os freis Eliseu Aiolfi, Gilberto Bedin e Hélio Meirelles. Ainda por meio da nota, o frei Hélio Aparecido afirmou que outros religiosos estão aguardando os resultados de testes para detectar a presença ou não da Covid-19. “Com a graça de Deus estamos bem. Devido ao vírus, nós ficaremos por no mínimo oito dias em isolamento. Sendo assim as celebrações acontecerão com os ministros de nossa paróquia até que estejamos bem e sem risco de contaminar outras pessoas”, diz trecho do comunicado. “Também informamos que pelo mesmo motivo a secretaria da paróquia ficará fechada por esse tempo ou até outro comunicado”, acrescenta o frei. Ele ainda pediu orações a saúde dos religiosos e disse que, igualmente, eles se manterão em orações pelos fieis. “Repetimos que estamos bem e sendo acompanhados e orientados em casa. Grande abraço em nome de todos os freis. Brevemente estaremos celebrando com todos”. Casal de ministros infectados Também nesta terça-feira (8), o Santuário Nossa Senhora do Bom Despacho fez uma publicação no Instagram informando que um casal de ministros da paróquia também testou positivo para a doença. Os padres e os demais ministros também serão submetidos a exames de Covid. “Por esse motivo as missas serão suspensas e o santuário será fechado por tempo indeterminado a partir do dia 9/6”.

