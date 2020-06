Regional 11/06/2020 06:25 Lucas Gabriel Amorim | Sema-MT Sema apreende 256 kg de pescado no município de Sinop Apreensão do pescado Sinop - Foto por: Sema/MT A Equipe de Fiscalização de Fauna da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com o Batalhão e Núcleo de Policia Militar de Proteção Ambiental, apreendeu 256 quilos de pescado e dois freezers, no município de Sinop, na quinta-feira (04). Os peixes eram das espécies de cachara, matrinchã, pacu prata e piau e não possuíam documento de origem. Ao final da ação foram aplicados dois autos de inspeção, um termo de apreensão e um recibo de doação. Um infrator recebeu multa de R$ 7,1 mil. Atividade essencial As atividades de fiscalização ambiental que incluem as ações de monitoramento e controle de crimes ambientas como desmatamento e exploração florestal ilegais, pesca predatória, caça ilegal, poluição causada por empreendimentos, dentre outros, seguem em pleno funcionamento. De acordo com o Decreto Estadual 432/2020, a fiscalização ambiental é considerada atividade essencial no Estado. Ao se deparar com crimes ambientais, o cidadão pode fazer denúncias pelo 0800 65 3838 ou via aplicativo MT Cidadão (disponível para IOS e Android). Regras da pesca Os pescadores profissionais e amadores devem seguir as regras determinadas pela Lei Estadual nº 9.096/2009, que estabelece a proibição para uso de apetrechos de pesca como tarrafa, rede, espinhel, cercado, covo, pari, fisga, gancho, garateia pelo processo de lambada, substâncias explosivas ou tóxicas, equipamento sonoro, elétrico ou luminoso. As medidas mínimas dos peixes constam na carteira de pesca do Estado e algumas delas são: piraputanga (30 cm), curimbatá e piavuçu (38 cm), pacu (45 cm), barbado (60 cm), cachara (80 cm), pintado (85 cm) e jaú (95 cm). O regramento em Mato Grosso proíbe a captura, comercialização e transporte das espécies dourado (Salminus brasiliensis) e piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), conforme estabelecido na Lei 9.794/2012.

