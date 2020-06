Regional 11/06/2020 06:34 Jacques Gosch e Andhressa Barboza - RDNews Pedro Satélite assume o lugar do licenciado deputado Sebastião Rezende O deputado Sebastião Rezende (PSC) se licenciou do mandato após a eleição para Mesa Diretora da Assembleia, realizada nesta quarta (10), alegando motivos de ordem pessoal. Durante o afastamento, será substituído pelo suplente Pedro Satélite (PSD). O social-democrata é o 4º suplente da coligação Pra Mudar Mato Grosso IV (DEM - PDT - PSC - MDB - PHS - PSD -PM). Ocorre que o 1º suplente Romoaldo Júnior (MDB) já está no exercício do mandato, substituindo o secretário estadual de Cultura, Desporto e Lazer, Allan Kardec (PDT). O 2º suplente é o secretário estadual de Agricultura Familiar Silvano Amaral (MDB), que não deixará o Executivo para assumir vaga na Assembleia por 40 dias. Mesmo posicionamento tem o 3º suplente, vereador Toninho de Souza (PSD), que preferiu permanecer exercendo suas funções na Câmara de Cuiabá. Deputado por diversos mandatos, Satélite obteve somente 13. 860 votos em 2018. Pré-candidato a prefeito de Guarantã do Norte, cidade onde fez carreira política, deve aproveitar o novo período na Assembleia para ganhar mais visibilidade perante o eleitorado do município.

