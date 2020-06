Regional 12/06/2020 10:08 Nortão Online PM de Colíder age rapidamente e recupera armas e joias furtadas em residência Foto: Divulgação Um furto em residência foi registrado ontem, quinta-feira (11), na rua João Crispim no bairro Sagrada família, em Colíder. A Polícia Militar já havia sido alertada que um homem suspeito, usando tornozeleira eletrônica havia sido avistado próximo da residência, em atitude suspeita. Os policiais foram até o local mas não o localizaram. Mais tarde, a vítima de 61 anos, informou que teria havido um furto na residência. Foram levadas duas armas de fogo, munições e algumas joias. A Polícia Militar iniciou as investigações e uma denúncia anônima informou o paradeiro do suspeito. O homem, de 27 anos, confessou ser o autor do furto. As armas e munições foram localizadas em um quarto, escondidas embaixo da cama. Já as joias, estavam dentro de um armário, na cozinha.

