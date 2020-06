Regional 13/06/2020 11:44 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil e PRF prendem duas mulheres com mais de 22 quilos de maconha que seriam trazidos para MT Foto: Divulgação Mais de 22 quilos de maconha que eram transportados por duas mulheres foram apreendidos no final da tarde de sexta-feira (12.06), em uma ação integrada da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecente (DRE) da Polícia Civil de Mato Grosso e Polícia Rodoviária Federal (PRF). A apreensão da carga foi realizada no estado de Mato Grosso do Sul. A prisão das suspeitas, de 23 e 33 anos foi realizada após os policiais da DRE receberem informações sobre o transporte de uma carga de entorpecentes que viria do município de São Gabriel do Oeste (MS) para abastecer o comércio de drogas em Cuiabá. Durante o monitoramento, a equipe abordou o veículo uber Hyundai HB-20 em que estavam as duas passageiras. Em buscas nas bagagens foram encontrados dentro das malas 24 tabletes de maconha pesando mais de 22 quilos da droga. Questionadas, as mulheres confessaram que buscaram o entorpecente na cidade de Rio Brilhante (MS) e entregariam a carga em Rondonópolis (MT) para pessoas desconhecidas e que receberiam R$ 3 mil pelo transporte do entorpecente. Segundo informações, a droga seria distribuída em Cuiabá. Diante da situação de flagrante, todo material ilícito foi apreendido e as suspeitas foram encaminhadas a Polícia Civil de São Gabriel do Oeste (MS), onde foi lavrado o flagrante de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O motorista do veículo, conduzido como testemunha, disse que não tinha conhecimento da droga e que receberia R$ 1,3 mil para fazer a viagem.

