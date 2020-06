Regional 13/06/2020 12:25 Assessoria/Polícia Civil-MT Polícia Civil prende dois suspeitos envolvidos com compra e venda de diploma falso em MT Foto: Divulgação Dois homens envolvidos com a compra e venda de diploma e histórico escolar falsos foram presos pela Polícia Civil, na quarta-feira (10.06), no município de Jauru (425 km a Oeste de Cuiabá). O vendedor e o comprador dos certificados foram flagrados no momento da entrega dos documentos falsos. As investigações iniciaram após os policiais da Delegacia de Jauru receberem denúncia anônima sobre a comercialização de diplomas falsos na cidade. Com base nas informações, os policiais iniciaram as diligências conseguindo localizar o vendedor entregando o diploma ao comprador em sua residência. Diante da situação, foi realizada abordagem dos dois suspeitos, e constatado que realmente tratava-se de um certificado escolar acompanhando de seu histórico falso. Questionado, o comprador confessou que adquiriu o documento do outro suspeito pelo valor de R$ 1.250 em dinheiro, sem fazer aulas, com objetivo de conseguir uma vaga de emprego. Já o vendedor do certificado, inicialmente negou ter recebido o valor e disse que apenas estava intermediando a entrega do documento. Porém, em seguida o suspeito acabou confessando que recebeu o valor e disse que conseguiu o certificado falso com uma mulher na cidade de Araputanga. Os dois suspeitos envolvidos na comercialização irregular foram conduzido à Delegacia de Jauru, onde após serem interrogados pelo delegado Clayton Queiroz Moura foi lavrado o flagrante por uso de documento falso. Na posterior decisão judicial foi determinado o recolhimento de fiança de dois salários mínimos para o vendedor e de um salário mínimo para o comprador. Após o pagamento, os suspeitos receberam alvará de soltura e responderão pelo crime em liberdade.

Veja também sobre Polícia Civil Mato Grosso diploma falso compra suspeitos Jauru Cuiabá Delegacia Araputanga Voltar + Regional