Regional 15/06/2020 08:24 PM prende cinco suspeitos, apreende armas e frustra planos de roubos em Juína - Foto por: 8º CR/PMMT Uma ação que mobilizou policiais do Serviço de Inteligência, da Força Tática e de outras unidades operacionais do 8º Comando Regional de Polícia Militar, com sede na cidade de Juína (a 735 km de Cuiabá), desmantelou um bando criminoso, apreendeu quatro armas e levou cinco suspeitos à prisão, todos no sexo masculino. Conforme levantamentos feitos por policiais, a ação rápida da PM acabou frustrando planos traçados para a prática de roubos na região. As prisões ocorreram no início da noite de sábado (13), no estacionamento de um supermercado no bairro Módulo 5. Os cinco suspeitos, quatro deles de 19 anos e um de 31 anos, estavam em uma caminhonete com placas de Cuiabá. No carro havia quatro armas, sendo dois revólveres calibre 38, uma espingarda Mossberg, uma pistola marca Imbel calibre 6,35, além de 25 munições dos calibres dos respectivos armamentos. Conforme endereços apresentados pelos suspeitos, eles seriam moradores dos bairros CPA III e Jardim Vitória, em Cuiabá, e das cidades de Castanheira e Aripuanã. A ação Os policiais avistaram a caminhonete S10 em outro bairro, no Módulo 6, e tentaram abordá-la, mas os ocupantes não acataram a ordem de parada. Um deles, que estava no banco de trás, apontou pela janela uma arma longa na direção dos policiais. Os policiais reagiram e atiraram em um dos pneus da caminhonete. No estacionamento do supermercado os policiais testemunharam a aprovação do trabalho que acabavam de executar. Populares e consumidores em compras reagiram com aplausos ao ver os homens sendo presos e as armas apreendidas. Os cinco suspeitos, armas e o veículo foram levados para a Delegacia da Polícia Judiciária de Juína.

Voltar + Regional