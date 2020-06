Regional 15/06/2020 17:55 Mirella Duarte Acidente entre moto Biz e caminhonete mata 2 na BR-242, região de Aripuanã Foto: Divulgação Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Biz e uma caminhonete S10 na zona rural, às margens da BR-242, em Aripuanã (867 km). O boletim foi registrado no início da noite deste domingo (14). Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas que estavam na moto morreram, mas ainda não foi possível identifica-las, pois estavam sem os documentos pessoais. Já o condutor da caminhonete estava com a CNH vencida. Foi o motorista da S10 que entrou em contato com a polícia pelo 190, relatando que se envolveu em um acidente. A equipe de Saúde foi acionada, mas ao chegarem ao local, constatou o óbito do condutor e da pessoa que estava na garupa da motocicleta. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

Veja também sobre Aripuanã BR-242 Acidente moto Biz e caminhonete Voltar + Regional