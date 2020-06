Regional 16/06/2020 05:51 Assessoria de Comunicação Prefeitura realizou leilão de bens móveis inservíveis em Nova Monte Verde Leilão arrecadou pouco mais de R$ 100 mil aos cofres públicos Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Monte Verde realizou nesta quarta-feira, 10 de junho, semana um leilão On-Line e Presencial de bens móveis inservíveis ao município - Máquinas muito antigas, deterioradas pelo tempo cuja reforma seria impossível, verdadeira sucata sem utilização para o município. Foram oferecidos 16 lotes, a maioria composto por veículos. Os lotes foram leiloados nas condições em que se encontravam, conforme prevê o edital público. Dessa forma, a formulação de proposta significou aceitação dos termos existentes no edital 001/2020. Lotes estes, que receberam lances variados, destes apenas o lote número 11, não foi comercializado, o leilão superou todas as expectativas da comissão organizadora que, arrecadou R$ 100.406,00 (cem mil e quatrocentos e seis reais), que deverão ser creditados na conta da prefeitura conforme os pagamentos dos boletos gerados aos compradores. O valor arrecadado neste leilão será revertido na compra caminhão que servirá de “cavalo” para transportar a prancha que foi comprada nessa gestão (zero quilômetro). A prefeita parabenizou os servidores pela superação da expectativa e pelas melhorias que foram garantidas. “Parabéns a gestão que reverter a sucata em outro bem que irá implementar mais ainda a frota da secretaria de obras do município e automaticamente reverter isso em mais qualidade na agilidade dos serviços de recuperação e manutenção das estradas”.

