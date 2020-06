Regional 16/06/2020 15:06 G1MT Duas pessoas são presas suspeitas de pulverizar agrotóxico na Floresta Amazônica em MT Foto: Ciopaer/Divulgação Duas pessoas foram presas suspeitas de pulverizar agrotóxico na Floresta Amazônica, na região de Colniza, no noroeste de Mato Grosso, nessa segunda-feira (15). O helicóptero utilizado para a pulverização de herbicidas também foi apreendido. As prisões ocorreram durante uma operação integrada da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), polícias Civil e Militar, e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). De acordo com o Ciopaer, os agentes receberam uma denúncia anônima e, durante fiscalização, flagraram a pulverização em uma região de floresta nativa, com áreas de regeneração e pasto, o que ocasionou danos à flora. A equipe considerou o um crime um atentado contra a saúde pública e o meio ambiente. Os agentes identificaram a vegetação amarelada e localizaram a aeronave com os pulverizadores acoplados. O Ciopaer disse ainda que a equipe encontrou tanques utilizados para o armazenamento dos agrotóxicos às margens de um lago que aparenta ser uma nascente hídrica represada. As investigações iniciais apontam que a lagoa também foi contaminada. Um dos suspeitos disse aos policiais que foram pulverizados 83 galões de 20 litros de agrotóxicos em duas propriedades, em uma área aproximada de 850 hectares. Ele disse que estavam preparando para realizar o trabalho na terceira propriedade no município.Segundo a polícia, o suspeito relatou ainda que todo material era manipulado às margens da nascente. Esta é a primeira vez que Mato Grosso apreende uma aeronave utilizada para cometer crimes ambientais, segundo o Ciopaer. Os dois suspeitos encontrados no local foram encaminhados à delegacia. Já o piloto do helicóptero ainda não foi localizado. O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil. A aeronave usada para a pulverização também foi apreendida e será removida para realização de perícia, enquanto os produtos utilizados na pulverização serão periciados no local.

