Regional 16/06/2020 15:35 www.reportermt.com.br Filhas choram e pedem perdão durante enterro de mãe infectada por covid Uma cena chocante marcou o enterro de um mulher, 43 anos, vítima da covid-19, na qual suas filhas, em prantos e gritos de dor, pedem perdão, e clamam para ter a mãe de volta, na última sexta-feira (05), em Alto Araguaia (415 km da Capital). Uma delas teria passado a doença para mãe, e outros cinco familiares, incluindo o avô, de 74 anos, que também morreu com coronavírus. O conversou com o prefeito de Alto Araguaia, Gustavo de Melo Anicézio, que confirmou as infecções e mortes na família da mulher. Segundo o gestor, um familiar contraiu a doença e passou para o restante da família. Informações não oficiais aponta que a filha da vítima contraiu a doença após ir à casa de uma amiga, onde acontecia um churrasco. Pai e filha foram transferidos para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa, em Rondonópolis (212 km da Capital), local em que faleceram. O idoso ficou uma semana internado e morreu no dia 26 de maio, dia que sua filha testou positivo para doença, passou mal e foi encaminhada para UTI. Depois de uma semana, ela que era hipertensa não resistiu e perdeu a luta para o coronavírus. Conforme levantamento da Vigilância de Saúde do município, a família entrou em isolamento domiciliar no dia 16 de maio. Eles foram submetidos a testes, em que seis apontaram positivo para Sars-cov-2. A mulher testou negativo, mas durante a recuperação, começou a ter sintomas, fez novo exame que resultou positivo e foi internada no dia 26 de maio. O prefeito contou que os quatros infectados da família já estão recuperados. Gustavo apontou que a mulher era uma pessoa querida na cidade, foi funcionária pública e estava atuando em uma Associação Comercial e deixa filhas e netos.

Voltar + Regional