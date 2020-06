Regional 17/06/2020 17:18 Comitê de Enfrentamento à Covid-19 se reúne para debater medidas em Nova Monte Verde Os membros do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Nova Monte Verde realizaram, nesta terça-feira (16), mais uma reunião para atualizar o cenário do novo coronavírus na cidade. O encontro aconteceu na sala de reuniões da Câmara de Vereadores. Com a presença dos integrantes, prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes, secretária de Saúde Karina Galdino, o promotor de justiça Cleuber Alves Monteiro Junior e o vereador presidente da mesa diretora Anderson Santos, foi repassado a todos as ações que o comitê tem feito no enfrentamento à doença. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 foi criado em março deste ano, com a finalidade implementar ações de caráter preventivo na saúde pública de Nova Monte Verde. A reunião desta terça definiu, conforme a secretária de saúde, “que a barreira sanitária permanece, o decreto não será alterado por enquanto, porém as medidas de fiscalização, prevenção e enfrentamento serão intensificadas, visto que houve um relaxamento por parte da população”. O Comitê decidiu, por enquanto, manter o “toque de recolher” às 23h, podendo ser alterado caso aumente quadro de aglomerações, festas e etc. A Barreira Sanitária mantém o funcionamento no horário entre as 06h e as 18h.

