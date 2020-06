Regional 17/06/2020 17:33 Polícia Civil esclarece roubo em joalheria de Juara com a prisão de cinco envolvidos O roubo de uma joalheria em Juara foi esclarecido com a prisão de cinco pessoas envolvidas no crime durante aproximadamente uma semana de diligências conjuntas realizadas pelas equipes da Polícia Civil e Polícia Militar do município. O trabalho investigativo resultou ainda na recuperação dos objetos roubados e na apreensão de drogas. As investigações iniciaram no dia 11 de julho logo após as forças policiais receberem informações do roubo na joalheria. Para praticar o roubo, dois suspeitos vestidos com roupas de fazendeiros, entraram na loja se passando por clientes e pediram para olhar relógios. Após anunciar o assalto, eles pediram por dinheiro e não encontraram, subtraindo então relógios de diferentes marcas que foram levados em uma sacola da loja. Na ocasião quatro pessoas foram presas, sendo dois suspeitos de Sinop e dois de Juara, que teriam dado apoio a dupla que veio de fora da cidade, passando informações, e permitindo pernoites em suas residências. O grupo ainda teria ocultado a arma de fogo e a motocicleta utilizada no crime. Segundo o delegado, Carlos Henrique Engelmann, após a prisão dos suspeitos, a Polícia Civil de Sinop foi acionada conseguindo interceptar uma encomenda enviada por transportadora, a qual continha todos os produtos roubados da joalheria. Em continuidade as investigações, na terça-feira (16), os policiais identificaram mais uma envolvido no crime, responsável por despachar a encomenda para Sinop, com os produtos roubados. Com ele, os policiais encontraram porções grandes de maconha que eram comercializadas pelo suspeito. Diante das evidências, além de ser indiciado pelo crime de roubo, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Todos os cinco identificados e presos serão indiciados pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

